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Саудовская Аравия отказалась обсуждать цены на нефть с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти плюс Россия) мае-июне пока нет соглашения о мерах по стабилизации рынка нефти, заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Я не вижу смысла проводить совещание в мае-июне, которое бы лишь продемонстрировало нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, «на свободном рынке каждый производитель должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, сохранить и увеличить свою долю рынка».

Во вторник министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия и ОПЕК запланировали провести очередные встречи в мае-июне, чтобы оценить ситуацию на рынке.

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Страны ОПЕК+ по итогам прошедших на минувшей неделе в Вене переговоров не смогли принять решение о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Против этого предложения выступили Россия и Казахстан. В результате страны ОПЕК+ вышли из предыдущих соглашений о стабилизации цен на нефть. После чего на мировом рынке произошло обвальное снижение котировок, за которым последовало обрушение мировых фондовых индексов и резкое падение курса рубля.

Саудовская Аравия и России — крупнейшие нефтедобывающие государства. В 2016 году в рамках ОПЕК они заключили соглашения об ограничении объемов добычи для стабилизации цен на нефть.

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atyasov78

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москит,сибнет очевидно сайт кремлевский,дизлайки накручиваются только людям осуждающим нынешнюю власть,радуйся...

Сергей Конев

ну все приплыли .. щас поправочки быстро примут , голосование это для виду сделают и все.. готово. Дядя...

Danilon

Остаётся надеяться на милость Бога ! Или на друзей Путина. У кого-то же должны сдать нервы ! Ну или будет...

Alvarius7

Ты не первый) У нас же свобода слова и прочие прелести....но только в пользу нынешнего царька, супротив...