Кудри забайкальских лошадей заинтересовали ученых из США

Американские ученые заинтересовались забайкальской породой лошадей, знаменитых своей кучерявой шерстью. Именно их кудри будут изучать в США, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Забайкальская порода лошадей имеет отличительный признак, который можно встретить только в Забайкалье, а также Канаде и Испании, — кудрявость. Животных планируют изучить американские ученые, сказала директор Читинской государственной конюшни Юлия Цыденова.

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«В этом году планируется приезд ученых из Америки, в связи с тем, что забайкальские лошади имеют особенность — кучерявость, которую можно встретить в Канаде и Испании. Специалисты будут выяснять происхождение лошадей, чтобы узнать откуда пришла такая особенность — из Забайкалья, Канады или Испании», — сказала Юлия Цыденова.

Забайкальскую породу лошадей разводят в шести племенных хозяйствах региона. По информации специалистов Читинской государственной конюшни, поголовье этих животных растет. В 2019 году зафиксировано увеличение на 4,5% по сравнению с 2018 годом. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости развития коневодства.