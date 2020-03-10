Российский фондовый рынок рухнул на фоне паники в мире

Ключевые фондовые индексы РФ обвалились на открытии торгов — Мосбиржи упал на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС — на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года).

Российская валюта ослабла к американской и европейской. Так, курс доллара находится на отметке 71,86 рубля (+4,8%), а курс евро — на 81,58 рубля (+5,25%), приводит ТАСС Московской биржи.

Согласно данным Московской биржи, ценные бумаги крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% («Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром»), потребительского сектора — до 28% («М.Видео», «Магнит», X5 Retail Group).

Котировки российского финансового сектора также рухнули. Сбербанк потерял порядка 13%, ВТБ — 12%. Акции технологических компаний обвалились вслед за биржевыми индексами: «Яндекс» ушел в минус на 7%, «Ростелеком» — на 9%, АФК «Система» — на 12%.

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Бумаги энергетических компаний, на 10:40 мск, снижаются на Мосбирже в пределах 10%: «Россети» падали на 7,2%, ТГК-1 — на 9,5%. В «зеленой зоне» на торгах находятся ценные бумаги Polymetal (+7,1%), «Полюса» (+3,5%), «Фосагро» (+2,9%), «Северстали» (+1,6%).

Падение рынка происходит на фоне рекордного обрушения цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. В понедельник, 9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до 31,02 доллара за баррель. Во вторник нефть отыгрывает падение до 37,22 доллара.

Нефть резко подешевела на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.