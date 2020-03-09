Трамп обрадовался обвалу мировых цен на нефть

Президент США Дональд Трамп положительно оценил резкое падение мировых цен на нефть, отметив выгоды для американских потребителей.

«Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются», — написал глава Белого дома в своем Twitter. В качестве главной причины падения Трамп назвал «спор» между Саудовской Аравией и Россией.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Нефть в понедельник подешевела почти на треть после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и резко снизить цены для оптовых покупателей до минимальных значений за последние 15 лет.

Россия и Саудовская Аравия в конце прошлой недели не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья, она перестанет действовать с 1 мая 2020 года, после чего государства смогут нарастить экспорт нефти.

Аналитики Goldman Sachs на этом фоне предсказали падение цен на нефть до 20 долларов за баррель. Они полагают, что прогноз для нефтяного рынка сейчас еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года.