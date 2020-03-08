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Вегетарианцев предупредили о грозящих им болезнях

Источник:
РИА Новости
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Фото: serenejournal / Attribution License

Вегетарианцы и традиционалисты в России весной столкнутся с проблемой авитаминоза, предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Авитаминоз – это недостаток определенного витамина в организме. Сегодня в магазинах можно найти продукты на любой вкус и кошелек, что приводит к тому, что вы, так или иначе, съедаете нужное количество витаминов и микроэлементов. В группе риска остаются только те люди, которые целенаправленно ограничивает себя в еде

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«В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов», — приводит РИА Новости слова врача.

Болибок рекомендует сначала посоветоваться с диетологом. Специалист поможет подобрать правильный набор продуктов. Врач поможет и традиционалистам, которые из года в год едят одну и ту же еду.

«У нас проблема в семьях, что люди изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год едят один и тот же набор продуктов. В этих продуктах чего-то в недостатке, а чего-то в избытке. Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме», — считает врач.

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