США проверят «ударный кулак» против России

США проведут в Восточной Европе военные маневры с участием стран НАТО, Россия учтет «агрессивные намерения США и НАТО» в своих оборонных планах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала информацию о планах НАТО провести военные учения Defender Europe-2020 в апреле и мае. По словам дипломата, Организация Североатлантического договора собирает у границ России «ударный кулак».

«Теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что потенциальным противником в рамках данных учений является Россия», — подчеркнула Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что проведение учений совпадет по времени с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она также напомнила, что США «систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе».

Маневры Defender Europe-2020 предусматривают переброску крупнейшего военного десанта США в Европу за последние 25 лет. Участие в учениях примут 20 тысяч американских военных, а также 17 тысяч военных из других стран альянса.