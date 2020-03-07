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США проверят «ударный кулак» против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

США проведут в Восточной Европе военные маневры с участием стран НАТО, Россия учтет «агрессивные намерения США и НАТО» в своих оборонных планах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала информацию о планах НАТО провести военные учения Defender Europe-2020 в апреле и мае. По словам дипломата, Организация Североатлантического договора собирает у границ России «ударный кулак».

«Теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что потенциальным противником в рамках данных учений является Россия», — подчеркнула Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что проведение учений совпадет по времени с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она также напомнила, что США «систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе».

Маневры Defender Europe-2020 предусматривают переброску крупнейшего военного десанта США в Европу за последние 25 лет. Участие в учениях примут 20 тысяч американских военных, а также 17 тысяч военных из других стран альянса.

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