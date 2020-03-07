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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Отрывок новой песни группы Little Big появился в Сети. Предположительно, именно с этой песней коллектив будет представлять Россию на Евровидении.

Ролик стал распространяться в популярных каналах Telegram, посвященных музыке. Утверждается, что именно с этой песней, которая получит название Uno, российские музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.

Группа пока не давала официального подтверждения или опровержения этой информации. По правилам, участники Евровидения выступают с песнями, которые специально написаны для конкурса.

Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая. Победа Little Big в национальном отборе от России стала неожиданностью для экспертов.

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