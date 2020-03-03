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Свиньи едва не растерзали ребенка в селе Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пенсионерку в Алтайском крае приговорили к исправительным работам за то, что ее беспризорные свиньи напали на четырехлетнюю девочку и жестоко ее искусали, сообщает СУ СК региона.

Уточняетя, что инцидент произошел прошлым летом в одном из сел Ельцовского района. Две сестры четырех и семи лет гуляли по селу. Внезапно на девочек напали несколько свиней, принадлежащих 60-летней местной жительнице, которые бродили по улицам.

Старшая сестра смогла убежать, младшая споткнулась, и животные начали рвать ребенка. В результате нападения свиней девочка получила многочисленные укушенные раны всей поверхности тела. Ее госпитализировали и оказали помощь.

Уголовное дело возбудили по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Однако 60-летняя владельца свиней вину не признала. Ее признали виновной и приговорили к трем месяцем исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.

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Топ комментариев

Иркут 69

Совсем обнаглели. Даже в открытую хвастаются этим... 😣

cre

Уже воровство называют экономией...

Иркут 69

Но тут хотя бы покупают добровольно. А тут я бы провел аналогию, с начальником лагеря, который удвоил...

Lava Lava

Я уже давно говорю что когда правительство хвастается продажами нефти, газа, когда говорит о экономии...

Uynachalnica

А сколько бюждет на Захарченко сэкономил?