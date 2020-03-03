Свиньи едва не растерзали ребенка в селе Алтая

Пенсионерку в Алтайском крае приговорили к исправительным работам за то, что ее беспризорные свиньи напали на четырехлетнюю девочку и жестоко ее искусали, сообщает СУ СК региона.

Уточняетя, что инцидент произошел прошлым летом в одном из сел Ельцовского района. Две сестры четырех и семи лет гуляли по селу. Внезапно на девочек напали несколько свиней, принадлежащих 60-летней местной жительнице, которые бродили по улицам.

Старшая сестра смогла убежать, младшая споткнулась, и животные начали рвать ребенка. В результате нападения свиней девочка получила многочисленные укушенные раны всей поверхности тела. Ее госпитализировали и оказали помощь.

Уголовное дело возбудили по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Однако 60-летняя владельца свиней вину не признала. Ее признали виновной и приговорили к трем месяцем исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.