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Глава МВД высказался о снижении нештрафуемого порога скорости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости c 20 до 10 километров в час.

«Я против снижения порога администрируемого до 10 километров в час. Эту меру надо вводить в совокупности с другими мерами. Это должно быть улучшение качества дорог со всеми другими составляющими», — сказал Колокольцев в сюжете программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, на отдельных участках трассы надо выходить на повышение скоростного режима, «потому уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что порог нужно поднимать».

Превышение скорости на 20-40 километров в час — самое распространенное нарушение ПДД. Штраф за него составляет 500 рублей (250 рублей при оплате в течение 20 дней).

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