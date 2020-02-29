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Россия перебросила к берегам Сирии фрегаты с крылатыми ракетами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 052 / CC BY 4.0

Российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с ракетными комплексами «Калибр» вышли из Севастополя, а затем преодолели пролив Босфор и направились к берегам Сирии.

Корабли присоединятся к постоянной группировке ВМФ России в Средиземном море, в которой сейчас находится фрегат «Адмирал Эссен», также оснащенный «Калибрами», пишет Daily Sabah. Усиление группировки происходит на фоне эскалации напряжения в сирийской провинции Идлиб.

В ночь на 28 февраля там во время авиаудара погибли 33 турецких военных. Власти Турции заявили, что атаку совершили правительственные войска Сирии. Минобороны РФ подчеркнуло, что российская авиация не причастна к воздушному удару.

В ответ турецкая армия нанесла ракетные удары по позициям сирийских военных. Погибло более 50 солдат и офицеров, также были уничтожены бронемашины и зенитные установки сирийской армии.

Днем 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Главы государств договорились встретиться, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

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