Автомобиль в Иркутске разорвало на части после столкновения

Водитель автомобиля в Иркутске в четверг не справился с управлением и врезался в столб. От удара машину разорвало на части, один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В четверг около 4.00 по местному времени (23.00 мск) в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском районе областного центра.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля Toyota Vista, двигаясь со стороны Иркутного моста в направлении улицы Днепровская, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

От удара машину разорвало на части. В результате ДТП погиб 20-летний житель Иркутского района, находившийся в автомобиле. По сообщениям очевидцев, в машине находилось пять человек, некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, проводят необходимые мероприятия для дачи оценки действиям участников дорожного движения.