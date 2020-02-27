НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Автомобиль в Иркутске разорвало на части после столкновения

Источник:
Sibnet.ru
222 0

Водитель автомобиля в Иркутске в четверг не справился с управлением и врезался в столб. От удара машину разорвало на части, один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В четверг около 4.00 по местному времени (23.00 мск) в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском районе областного центра.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля Toyota Vista, двигаясь со стороны Иркутного моста в направлении улицы Днепровская, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. 

От удара машину разорвало на части. В результате ДТП погиб 20-летний житель Иркутского района, находившийся в автомобиле. По сообщениям очевидцев, в машине находилось пять человек, некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, проводят необходимые мероприятия для дачи оценки действиям участников дорожного движения.

Еще по теме
Тува оказалась самыми опасным регионом для водителей
Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области
Перевернувшаяся иномарка на Большевистской парализовала движение
Смертельная авария произошла на трассе в Кузбассе
смотреть все
ЧП #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался от помощи двойника
•
Минюст пересмотрит дорожные штрафы в новом КоАП
•
Горячего водоснабжения не оказалось в половине российских больниц
•
Работу бойцов Сил специальных операций показали на видео
Подробности
•
Четвертый день Масленицы: Разгул
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томичка лишилась миллиона за излишнюю откровенность
Сибирь 27.02.2020 15:50
Военные в Хакасии получат новейшие комплексы С-350 «Витязь»
Сибирь 27.02.2020 15:49
Автомобиль в Иркутске разорвало на части после столкновения
Сибирь 27.02.2020 15:28
Красноярск мобилизовался для отлова собак после смерти людей
Сибирь 27.02.2020 14:13
Самое популярное
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10700
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
6801
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5274
Власти Красноярска оценили репост Греты Тунберг
4447
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался от помощи двойника
•
Минюст пересмотрит дорожные штрафы в новом КоАП
•
Горячего водоснабжения не оказалось в половине российских больниц
•
Работу бойцов Сил специальных операций показали на видео
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
68
Путин объяснил вымирание россиян
67
США лишат Россию новых технологий
52
США сымитировали ядерный удар по России
48
Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»
46