Путин насчитал 900 поправок в Конституцию

Рабочая группа по разработке поправок в Конституцию получила уже около 900 предложений, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами группы.

«Работа идет очень активно, по имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900 предложений», — сказал Путин, подчеркнув при этом, что собранные инициативы затрагивают почти все сферы «нашей жизни».

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что на самом деле предложений о поправках «гораздо больше», поскольку они также поступают в администрацию президента и лично членам рабочей группы.

Путин заявил о необходимости разработать поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Для их подготовки была сформирована рабочая группа. Планируется, что процесс сбора поправок должен завершиться 2 марта.