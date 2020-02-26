Президентские сроки предложили обнулить новой Конституцией

После внесения поправок в Конституцию нужно будет начать отсчет сроков президента, заявил бывший помощник главы государства Владислав Сурков. По его мнению, после изменений это будет уже «другой институт президентства».

«Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно», — сказал Сурков в интервью для сайта «Актуальные комментарии».

В Кремле предложение Суркова обнулить президентские сроки посчитали «частным мнением». «Это мнение россиянина, пусть очень компетентного и авторитетного», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сурков в интервью также отметил, что делать выводы по поводу изменения Конституции пока рано, поскольку окончательного текста еще нет. Однако он полагает, что в России органично сложилась «гиперпрезидентская» форма правления, которую желательно закрепить юридически.

Эксперты называли Суркова главным идеологом Кремля. Он пришел работать в администрацию главы государства в 1999 году, в марте 2004 года был назначен помощником президента. Сурков курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а также Украиной и республиками Донбасса.