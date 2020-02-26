НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Президентские сроки предложили обнулить новой Конституцией

Источник:
«Актуальные комментарии»
689 8
Фото: © пресс-служба президента РФ

После внесения поправок в Конституцию нужно будет начать отсчет сроков президента, заявил бывший помощник главы государства Владислав Сурков. По его мнению, после изменений это будет уже «другой институт президентства».

«Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно», — сказал Сурков в интервью для сайта «Актуальные комментарии».

В Кремле предложение Суркова обнулить президентские сроки посчитали «частным мнением». «Это мнение россиянина, пусть очень компетентного и авторитетного», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сурков в интервью также отметил, что делать выводы по поводу изменения Конституции пока рано, поскольку окончательного текста еще нет. Однако он полагает, что в России органично сложилась «гиперпрезидентская» форма правления, которую желательно закрепить юридически.

Эксперты называли Суркова главным идеологом Кремля. Он пришел работать в администрацию главы государства в 1999 году, в марте 2004 года был назначен помощником президента. Сурков курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а также Украиной и республиками Донбасса.

Еще по теме
Путин насчитал 900 поправок в Конституцию
Путин потребовал пресечь произвол полицейских
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
«Единая Россия» сменит лидера и название
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Вернувшиеся в Россию туристы оказались заражены коронавирусом
•
Путин насчитал 900 поправок в Конституцию
•
Президентские сроки предложили обнулить новой Конституцией
•
Представлен самый мощный смартфон современности iQOO 3
Подробности
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омская прокуратура проверит мать с детьми в сарае
Сибирь 26.02.2020 16:44
Суд оставил в силе решение о переводе убийцы Немцова в тюрьму
Сибирь 26.02.2020 16:10
Сибирские ученые нашли микроследы Тунгусского метеорита в озере
Сибирь 26.02.2020 14:51
Девушка поверила в магию чисел и выиграла миллион
Сибирь 26.02.2020 14:34
Самое популярное
Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой
23128
Наступил предсказанный Вангой день пяти двоек
11116
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10529
Власти Красноярска оценили репост Греты Тунберг
4302
Обсуждение (8)
КАРТИНА ДНЯ
•
Вернувшиеся в Россию туристы оказались заражены коронавирусом
•
Путин насчитал 900 поправок в Конституцию
•
Президентские сроки предложили обнулить новой Конституцией
•
Представлен самый мощный смартфон современности iQOO 3
Подробности
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин объяснил вымирание россиян
67
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
55
США лишат Россию новых технологий
52
США сымитировали ядерный удар по России
48
Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»
46