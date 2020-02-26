Роспотребнадзор рекомендовал не посещать из-за вируса ряд стран

Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана из-за вспышки коронавирусной инфекции в этих странах, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея (Южной Корее) и Иране.

В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло.

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В Италии число заболевших COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано семь летальных исходов заболевания.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при посещении данных стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В материковом Китае число зараженных уже превысило 78 тысяч человек, умерли 2715, выздоровели более 29 тысяч.

Российские власти для борьбы с распространением вируса запретили въезд гражданам КНР, а также закрыли участки границы с Китаем на Дальнем Востоке.