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«Единая Россия» сменит лидера и название

Источник:
«Медуза»
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Фото: © пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» к выборам в Госдуму в 2021 году сменит название, объединится с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), а Дмитрий Медведев потеряет пост лидера партии.

«Единая Россия» и Общероссийский народный фронт (ОНФ) собираются провести объединительный съезд в течение ближайших месяцев: в администрации президента решились на ребрендинг партии власти. На съезде поменяют устав единороссов, включая название и структуру управления партией, пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

Новая структура, по сути, будет переименованной «Единой Россией», в которую вольются активисты фронта. «В названии останется слово "Россия", а слово "единая" пропадет», — сообщил изданию в партии власти.

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Изменения в устав не ограничатся сменой названия — поменяется и структура управления обновленной партией. Сейчас пост ее председателя занимает бывший премьер-министр, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

После слияния ЕР и ОНФ в новой структуре будет три сопредседателя: сейчас так управляется Народный фронт. По словам двух собеседников «Медузы», Медведев в их число не войдет.

В Кремле планируют реформировать партию для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с названием «Единая Россия», — из-за этого ее рейтинг сейчас составляет 32,7%. Для сравнения: полтора года назад, в июне 2018 года — до объявления о начале пенсионной реформы, — он был 48%.

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