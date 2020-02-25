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Отменены комиссии за переводы физлиц по номеру телефона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк отменил до 30 июня 2022 года комиссии для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами, сообщается на сайте регулятора.

Такая мера позволит другим банкам предоставлять физическим лицам, которые являются их клиентами, услуги по переводам в СБП бесплатно либо по минимальным тарифам, отмечается в сообщении.

С момента запуска системы в течение 2019 года для банков уже действовал льготный период, когда тариф был нулевой. С 1 января 2020 года регулятор начал взимать с банков комиссию за использование СБП от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.

Принятое решение также позволит снизить издержки самих банков. Одновременно для юридических лиц установлены предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам за товары или услуги, для предпринимателей — на платежи.

Также установлены тарифы за переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц. Предполагается, что с его помощью работодатель сможет начислять зарплаты сотрудникам. Новые тарифы вступают в силу с 1 апреля 2020 года.

Разработанная Центробанком Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.

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