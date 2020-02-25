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Ребенку сделали трепанацию после падения с лестницы в школе Барнаула

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девочка получила тяжелую травму головы после падения с лестницы в школе Барнаула. Медиков вызвала только приехавшая на место мама. Власти утверждают, что помощь была оказана вовремя.

Мама девочки сообщила в социальных сетях, что вечером 19 февраля в школе №31 ее дочь пострадала на перемене. Мальчик бежал по лестнице со второго этажа и в проеме толкнул ее. Девочка упала и ударилась головой.

«Медика в этот момент не было в школе, позвонили мне и я приехала с работы. Дочь находилась в плохом состоянии. Я сама вызвала скорую, так как учитель не знал номер. Буквально через несколько минут она у меня на руках потеряла сознание. Дочь отвезли в ГБ №1, где экстренно прооперировали. Ребенку сделали трепанацию черепа», — приводится рассказ женщины в паблике «Инцидент Барнаул».

Как уточняет Комитет по образованию города Барнаула, «после столкновения девочки с мальчиком в лестничном проеме первого этажа и жалоб девочки на головную боль, классный руководитель пригласила маму в школу».

«До приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным. По приезду мамы, состояние девочки ухудшилось. Заместителем директора по воспитательной работе была вызвана скорая помощь с вахты школы», — сказано в сообщении.

После этого девочку госпитализировали. Власти отмечают, что классный руководитель и администрация школы находятся на постоянной связи с мамой школьницы.

Проводится более детальная проверка несчастного случая, проверку начала и прокуратура Алтайского края.

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