Суд в Забайкалье начал слушание по делу «вора в законе» Тахи

Забайкальский краевой суд начал предварительное слушание по делу Георгия Углавы — «вора в законе» Тахи, обвиняемого в вымогательстве и мошенничестве. Вместе с ним на скамье подсудимых оказалось еще девять человек, подозреваемых в организации преступного сообщества.

Забайкальский краевой суд во вторник приступил к предварительному слушанию по делу Углавы. Его обвиняют в преступлениях по статьям 166 УК РФ (неправомерное завладение чужим автомобилем), 159 УК РФ (мошенничество) 163 УК РФ (вымогательство), 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

По делу проходят еще девять человек, ряд из них подозревается в мошенничестве, вымогательстве, краже, а также в организации преступного сообщества.

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По данным краевого МВД, на протяжении десятилетия под покровительством Тахи в Забайкалье совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. Практически в каждом районе действовали структурные подразделения преступного сообщества, которые он возглавлял.

Углаву задержали в Москве читинские оперативники в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.