НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд в Забайкалье начал слушание по делу «вора в законе» Тахи

Источник:
Sibnet.ru
110 0
Фото: © Sibnet.ru

Забайкальский краевой суд начал предварительное слушание по делу Георгия Углавы — «вора в законе» Тахи, обвиняемого в вымогательстве и мошенничестве. Вместе с ним на скамье подсудимых оказалось еще девять человек, подозреваемых в организации преступного сообщества.

Забайкальский краевой суд во вторник приступил к предварительному слушанию по делу Углавы. Его обвиняют в преступлениях по статьям 166 УК РФ (неправомерное завладение чужим автомобилем), 159 УК РФ (мошенничество) 163 УК РФ (вымогательство), 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

По делу проходят еще девять человек, ряд из них подозревается в мошенничестве, вымогательстве, краже, а также в организации преступного сообщества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБанда жестоких убийц из Приангарья предстанет перед судом

По данным краевого МВД, на протяжении десятилетия под покровительством Тахи в Забайкалье совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. Практически в каждом районе действовали структурные подразделения преступного сообщества, которые он возглавлял.

Углаву задержали в Москве читинские оперативники в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.

Еще по теме
Мать мальчика с вросшей в колени гречкой получила реальный срок
Упакованное в мешки тело нашли в колодце Новосибирска
Суд оставил замминистра ЖКХ Забайкалья в СИЗО
Банда жестоких убийц из Приангарья предстанет перед судом
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Китайцам запретили есть диких животных
•
Умер старейший мужчина на Земле
•
Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»
•
Онищенко отругал любителей татуировок
Подробности
•
Второй день Масленицы: заигрыш
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Как распознать коронавирус: первые симптомы
Как это работает
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Известный фотограф показал снимки «черного» Красноярска сверху
Сибирь 25.02.2020 10:26
Суд в Забайкалье начал слушание по делу «вора в законе» Тахи
Сибирь 25.02.2020 09:55
Власти Хакасии привлекут полмиллиарда на создание IT-парка
Сибирь 25.02.2020 09:53
Туристы сорвались со скалы Голубка под Красноярском
Сибирь 24.02.2020 17:21
Самое популярное
Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой
22623
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
20582
Наступил предсказанный Вангой день пяти двоек
10434
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
9490
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Китайцам запретили есть диких животных
•
Умер старейший мужчина на Земле
•
Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»
•
Онищенко отругал любителей татуировок
Как это работает
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Алекс555

Придурки. Настанет время и будут думать,как убрать без остатков шрамов и за большие деньги. Обезьяны.

kygear

Макарошки стоят везде одинакова.

лачинов

То есть манипулируя величиной прожиточного минимума можно корректировать размер пенсии.Ох и умные люди...

лачинов

Надо было все же на пушечном ядре попробовать. Во первых дешевле, во вторых как бы есть прецедент. Что...

лачинов

Согласитесь, это их личная дурь и их же проблемы. Вряд ли это достойная тема для принятия каких то законов....