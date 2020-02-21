Банда жестоких убийц из Приангарья предстанет перед судом

Лидеры и участники преступной группы, совершившие семь жестоких убийств, предстанут перед судом в Иркутской области, сообщило регионального СУ СК России.

По версии следствия, в 2000 году в Тайшетском районе Иркутской области трое мужчин создали и возглавили преступную группу для передела сфер криминального влияния в городе. И приступили к физическому устранению лидеров и участников противоборствующих преступных группировок.

В 2001 году банда расправилась с местным криминальном авторитетом, а несколькими месяцами ранее — с лидером другой преступной группы, по совместительству владельцем крупной лесозаготовительной организации. Его застрелили из пистолета «Макарова» и обреза охотничьего ружья.

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В июне 2002 года злоумышленники решили убить и его сына. Но довести задуманное до конца не сумели — пуля попала в руку мужчине, он убежал от бандитов, а после покушения уехал из региона.

Впоследствии участники ОПГ тщательно планировали преступления. Над планом следующего массового убийства они думали несколько месяцев, подготовили автомобиль «УАЗ», топоры, ножи, наручники и другие предметы.

В начале декабря 2002 года четверо участников преступной группы под видом сотрудников ОМОН ворвались в одну из квартир, где находились пятеро участников другой ОПГ. Их связали, и увезли на берег реки, убили, расчленили тела, а останки выбросили в промоину реки.

Следователями установлено, что все преступления были тщательно спланированы, за потерпевшими устанавливалась слежка, прослушивались их телефоны. Фигуранты применяли меры конспирации. Большинство преступлений они совершили под видом сотрудников милиции.

К уголовной ответственности следователями привлечены 10 человек, по шестерым из них дела выделены в отдельное производство по различным основаниям. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 УК РФ (убийство), 126 УК РФ (похищение человека), 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой). Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

