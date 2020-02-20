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Иркутского мецената и чеченцев обвинили в похищении человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Крупный бизнесмен из Иркутской области, а также пятеро уроженцев Чечни предстанут перед судом по подозрению в похищении человека. От потерпевшего требовали «переписать» недвижимость стоимостью в 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии следствия, обвиняемый бизнесмен был хорошо известен в регионе и позиционировал себя как меценат и защитник прав предпринимателей. В 2018 году он решил похитить своего знакомого, который в 2012 году был поверенным «мецената» и его супруги. Известный предприниматель хотел завладеть рядом объектов недвижимости бывшего поверенного. Их стоимость оценивалась в 300 миллионов рублей.

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Совершить похищение «защитник прав предпринимателей» поручил своему знакомому — уроженцу Чеченской Республики, пообещав за работу 50 миллионов рублей. Исполнитель согласился на условия, а для реализации плана привлек еще четверых жителей города Грозный. Вместе с ними он более трех месяцев тщательно планировал преступление.

Вечером 1 июня 2018 года потерпевший вышел с работы, сель в автомобиль и отправился домой. За чертой города ему перекрыли дорогу пятеро уроженцев Чечни. Когда автомобиль остановился, преступники напали на водителя: ударили электрошокером и распылили в салоне газ, после чего увели в свой автомобиль и привезли в дом организатора. Там похищенного избили и заставили подписать необходимые документы.

О преступлении стало известно правоохранительным органам. Следователи, сотрудники СОБРа и МВД выехали на место преступления и задержали всех участников группы.

Материалы уголовного дела заняли 45 томов. Следователи допросили более 50 свидетелей, провели свыше 30 обысков, в том числе в Москве и в Грозном. В домах подсудимых обнаружено и изъято оружие, наручники, рации и бронежилеты. У организатора изъяли 270 тысяч долларов США.

Прокуратурой области в отношении подследственных утверждено обвинительное заключение по пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, с применением насилия), части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия). Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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