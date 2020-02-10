Жители Приангарья похитили бизнесмена и вымогали у него 15 млн

Четыре жителя города Усолье-Сибирское в Иркутской области похитили бизнесмена, избивали и запугивали его, вымогая 15 миллионов рублей, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в среду 5 февраля в Иркутске подозреваемые, угрожая травматическим пистолетом, похитили возле одного из бизнес-центров 42-летнего индивидуального предпринимателя. Заставили сесть его в автомобиль и около двух часов возили по городу.

Все это время подозреваемые избивали бизнесмена, угрожали расправой над его семьей, а также требовали передать им 15 миллионов рублей.

Преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области. Совместно с бойцами СОБР Управления Росгвардии автомобиль блокировали, подозреваемых задержали. Известно, что один из них ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи предъявили им обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия), а также пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

Октябрьский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.