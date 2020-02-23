Зеленский открестился от слов Путина об объединении с Украиной

«Российско-украинские отношения не могут определяться «геополитическими амбициями» лидеров, с таким заявлением выступил офис президента Украины Владимира Зеленского.

Путин ранее заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. «Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал российский президент.

«Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — приводит ТАСС заявление офиса Зеленского.

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Путин накануне также заявил, что считает русских и украинцев одним и тем же народом, предложив не забывать про историческую общность и не разрушать ее. При этом он отметил, что с уважением относится к чувству собственного национального самосознания населения Украины.

«[Надо] исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли», — отметил Путин.