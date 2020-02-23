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Путин потребовал срочных мер для борьбы с эпидемией ВИЧ в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2020 года разработать новую государственную стратегию по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Более миллиона россиян имеют диагноз ВИЧ.

Российский лидер потребовал организовать обследование граждан России на наличие ВИЧ-инфекции в рамках диспансеризации при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на список поручений президента России.

Путин также призвал увеличить в два раза охват антиретровирусной терапии людей с ВИЧ — до 90%. ВОЗ рекомендует начинать лечение такой терапией сразу после выявления диагноза.

Глава государства также распорядился проработать вопрос снижения отпускных цен производителей лекарственных препаратов и их централизованной закупки.

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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака.

Более миллиону россиян (1 068 839) диагностировали ВИЧ, таковы данные Роспотребнадзора на конец 2019 года. Наметилась тенденция инфицирования наиболее активного трудоспособного населения: 70,9% новых случаев у людей 30–49 лет.

Эксперты отмечают рост количества детей и подростков с ВИЧ, проживающих в России: на диспансерном наблюдении стоят 11,4 тысячи несовершеннолетних, из них более 50% в возрасте старше 11 лет, 16,9% — в возрасте 8–10 лет

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