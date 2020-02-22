Найдена самая эффективная омолаживающая диета

Развитие физической слабости и снижение когнитивных функций в процессе старения помогает сдерживать средиземноморская диета, выяснила международная группа ученых.

С возрастом у людей ухудшается работа различных систем организма, усиливаются воспалительные процессы. Средиземноморская диета положительно влияет на микрофлору кишечника и уменьшает количество вредных бактерий, пишет MedicalXpress.

Исследователи провели эксперимент с участием добровольцев в возрасте от 65 до 79 лет. Часть из них в течение года придерживались средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами, орехами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом.

Другая группа не меняла свой рацион. Выяснилось, что первый типа питания предотвращает потерю бактериального разнообразия микрофлоры кишечника, а также повышает количество здоровых бактерий.

Такие микроорганизмы положительно влияют на скорость ходьбы, функции мозга и уменьшают производство потенциально вредных химических веществ. Это объясняется тем, что в организм начинает поступать большое количество клетчатки, витаминов и минералов.