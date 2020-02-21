Российские мужчины назвали три главные цели в жизни

Российские мужчины считают главными жизненными целями материальное благополучие семьи, рождение ребенка и приобретение собственного жилья, свидетельствует исследование Росстата.

«Три жизненные цели являются для российского мужчины самыми важными — это материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье», — говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской переписи населения 2020, которая распространила результаты исследования.

Чтобы жить в зарегистрированном браке с супругой, со своей семьей, мужчина готов много работать, но хочет получать и высокую заработную плату за свою работу. На сегодня средний возраст вступления мужчины в брак составляет 27 лет.



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Почти 59% опрошенных мужчин назвали регистрацию брака обязательным условием счастливой семейной жизни, еще около 31% посчитали официальное оформление брака «желательным». Только 10% заявили, что в этом нет нужды.

По данным Росстата, каждый второй мужчина хотел бы воспитывать двоих детей, еще 20% планируют завести троих. Препятствиями для рождения ребенка опрошенные назвали материальные проблемы, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности.

Мужчины со средним профессиональным и оконченным высшим образованием более твердо настроены на официальное заключение брака. При этом завести большое число детей хотят представители крайних по доходу групп — относительно малообеспеченных или богатых.