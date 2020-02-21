Александр Панайотов высказался о своем участии на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов считает себя готовым к выступлению на «Евровидении» от России, но пока не знает, кого из артистов наверняка отправят на музыкальный конкурс.

«Я морального готов (к конкурсу) уже много-много лет. Каждый год меня зачисляют в шорт-листы и не могу сказать, что я не радуюсь этому. Но я не могу сказать, что я не огорчаюсь, когда меня не выбирают», — сказал Панайотов изданию «Дни.ру».

Александр Панайотов стал одним из претендентов на участие в «Евровидении» в Нидерландах. В 2020 году конкурс пройдет в Роттердаме. Также в шорт-лист музыкантов вошли Полина Гагарина, Zivert, группа Little Big, казахстанский певец Димаш.

Участников на «Евровидение» от России уже несколько лет подряд назначает Первый канал. По поводу нынешних кандидатур уже высказались представители старого шоу-бизнеса. Например, Юрий Антонов одобрил кандидатуру Панайотова, а Игорь Крутой посчитал всех предложенных вариантов не интересными, предложив отправить в Европу артиста Тиму Белорусских.