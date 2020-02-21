Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая

Жители Полтавской области встретили эвакуированных из Китая граждан Украины криками, истериками и забросали автобусы камнями. Президент Владимир Зеленский резко осудил протестующих.

«Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров — люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Власти Украины долго не называли, куда будут помещены эвакуированные из Китая люди. В последний момент стало известно, что их разместят в санатории МВД Украины в поселке Новые Санжары в Полтавской области.

Жители Новых Санжар построили баррикады из шин и заявили, что намерены ложиться под автобусы, если власти предпримут попытку разместить эвакуированных в поселке. Начались стычки между местными жителями и полицией.

Когда появились автобусы с эвакуированными, протестующие стали бросать в них камни. Местные выкрикивали оскорбления в адрес силовиков и эвакуированных граждан. Звучали предложения отправить прибывших из Китая людей в Чернобыльскую зону.

Несмотря на оказываемое сопротивление, автобусам удалось проехать на территорию санатория. Зеленский заверил, что все эвакуированные из Китая украинцы в удовлетворительном состоянии, бактериологической угрозы нет, а власти предприняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию на Украине с Европой времен Средневековья.

«Как метко подметил еще лет 20 назад [бывший украинский президент] Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», — написала она.