НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая

Источник:
РИА Новости
794 36
Фото: © кадр из видео

Жители Полтавской области встретили эвакуированных из Китая граждан Украины криками, истериками и забросали автобусы камнями. Президент Владимир Зеленский резко осудил протестующих.

«Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров — люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Власти Украины долго не называли, куда будут помещены эвакуированные из Китая люди. В последний момент стало известно, что их разместят в санатории МВД Украины в поселке Новые Санжары в Полтавской области.

Жители Новых Санжар построили баррикады из шин и заявили, что намерены ложиться под автобусы, если власти предпримут попытку разместить эвакуированных в поселке. Начались стычки между местными жителями и полицией.

Когда появились автобусы с эвакуированными, протестующие стали бросать в них камни. Местные выкрикивали оскорбления в адрес силовиков и эвакуированных граждан. Звучали предложения отправить прибывших из Китая людей в Чернобыльскую зону.

Несмотря на оказываемое сопротивление, автобусам удалось проехать на территорию санатория. Зеленский заверил, что все эвакуированные из Китая украинцы в удовлетворительном состоянии, бактериологической угрозы нет, а власти предприняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию на Украине с Европой времен Средневековья.

«Как метко подметил еще лет 20 назад [бывший украинский президент] Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», — написала она.

Еще по теме
Новосибирский дом ветеранов проверят после данных об издевательствах
Осужден виновник обрушения трапа с пассажирами в Барнауле
Самолет ударился об землю при взлете в Магадане
Арестован второй фигурант дела о смертельной вечеринке в Академгородке
смотреть все
ЧП #Происшествия #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
•
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
•
Налог на старые автобусы и грузовики предложили повысить
•
Стала известна средняя стоимость подарка ко Дню защитника
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
Как это работает
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд оставил замминистра ЖКХ Забайкалья в СИЗО
Сибирь 21.02.2020 15:27
Омичи выберут имя для воспитанного в приемной семье капибары
Сибирь 21.02.2020 14:13
Глава Кузбасса пообещал травматолога на горе в Шерегеше
Сибирь 21.02.2020 14:07
Аномально теплая погода в Новосибирске сменится похолоданием
Сибирь 21.02.2020 13:44
Самое популярное
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
15947
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8988
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
5244
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
4657
Обсуждение (36)
КАРТИНА ДНЯ
•
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
•
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
•
Налог на старые автобусы и грузовики предложили повысить
•
Стала известна средняя стоимость подарка ко Дню защитника
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
145
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
60
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
42
Путин приказал спецслужбам очистить от криминала экономику
40
Кремль признал невозможность повысить доходы россиян
40