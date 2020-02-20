Богомолов закончил съемки сериала про «ангарского маньяка»

Сериал «Хороший человек», основанный на истории реального маньяка из Иркутской области, отсняли, создатели проекта приступили к монтажу картины, сообщает компания Start.

Изначально режиссер Константин Богомолов планировал сделать сериал полностью основываясь на истории маньяка Михаила Попкова, орудовавшего в Приангарье, но в процессе работы отошел от главной линии. Попкова задержали в 2015 году, ему приписывают более 80 убийств, за первые 22 доказанных преступления ангарчанина приговорили к пожизненному сроку.

Создатели проекта пообещали зрителям остросюжетную историю о маньяке, который тщательно заметает за собой следы и знакомых лиц. Например, в сериале снимаются Маруся Фомина, Андрей Бурковский, в эпизодической роли появится даже супруга Богомолова — Ксения Собчак. Главные роли исполнили Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

По данным следствия, Попков убивал женщин в период с 1992 по 2010 годы. Большинство убитых были найдены обнажёнными, на телах имелись следы изнасилования. Когда мужчину задержали, он признался, что убивал только тех женщин, которые, по его мнению, вели аморальный образ жизни.