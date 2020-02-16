Астрономы рассмотрели тускнеющий гигант Бетельгейзе

Телескоп VLT позволил астрономам оценить уменьшение яркости и изменение видимой формы звезды-сверхгиганта Бетельгейзе, яркость которой упала до минимального уровня за последние полвека, сообщает Европейская южная обсерватория.

Красный сверхгигант Бетельгейзе считается девятой по яркости звездой на небе и находится в созвездии Ориона, на расстоянии около 600-700 световых лет от Земли. Масса звезды составляет примерно 15 масс Солнца, а объем примерно в миллиард раз превышает солнечный. Если Бетельгейзе поместить в центр Солнечной системы, она заполнит орбиту Марса или даже Юпитера.

Сравнение двух изображений Бетельгейзе, сделанных в видимом диапазоне в январе и декабре 2019 года, дало возможность увидеть уменьшение яркости звезды и изменение ее видимой формы. Инфракрасное изображение окрестностей Бетельгейзе, сделанное в декабре прошлого года, позволило астрономам рассмотреть гигантские волокна нагретой пыли, выброшенные звездой, приводит N+1 сообщение обсерватории.



Фото: © ESO/M. Montargs et al.

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Впервые колебания блеска Бетельгейзе были замечены еще Уильямом Гершелем в XIX веке, а в 2009 году оказалось, что за последние 15 лет видимый блеск звезды уменьшился на 15%. Это может означать, что звезда либо периодически пульсирует, либо находится на заключительном этапе своей эволюции, либо это артефакт наблюдений.

В декабре прошлого года яркость звезды достигла минимального уровня за всю историю наблюдений с помощью электронных приемников: видимая звездная величина Бетельгейзе снизилась до значения 1,125. Сейчас блеск Бетельгейзе упал на 36% от ее обычной яркости.

Сейчас ученые рассматривают два сценария происходящего: резкое охлаждение поверхности звезды из-за сильных пульсаций звезды и конвективных процессов, и обширный выброс пыли по направлению к земному наблюдателю.