Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу

Юная певица Елизавета Сметанникова из Новосибирска выступила на слепых прослушиваниях в шоу «Голос. Дети», исполнив песню группы «Ленинград» про лабутены, и покорила наставников.

10-летняя школьница задорно и уверенно спела песню «Экспонат» Сергея Шнурова, что удивило членов жюри — Басту, Полину Гагарину и Валерия Меладзе. Но смелый выбор и харизма, которую наставники почувствовали спиной, поразила их, и все обернулись к юной исполнительнице.

Елизавете Сметанниковой пришлось выбирать, к кому в команду она хочет попасть. Наставники в свою очередь устроили за девочку настоящую битву, обещая ей те или иные бонусы в работе. После долгих сомнений девочка выбрала Басту.

«Я считаю, что он мне по душе. Просто он мне нравится очень. Он такой крутой прям», — объяснила свой выбор наставника Семетанникова.