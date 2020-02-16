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Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу

Источник:
Sibnet.ru
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Юная певица Елизавета Сметанникова из Новосибирска выступила на слепых прослушиваниях в шоу «Голос. Дети», исполнив песню группы «Ленинград» про лабутены, и покорила наставников.

10-летняя школьница задорно и уверенно спела песню «Экспонат» Сергея Шнурова, что удивило членов жюри — Басту, Полину Гагарину и Валерия Меладзе. Но смелый выбор и харизма, которую наставники почувствовали спиной, поразила их, и все обернулись к юной исполнительнице.

Елизавете Сметанниковой пришлось выбирать, к кому в команду она хочет попасть. Наставники в свою очередь устроили за девочку настоящую битву, обещая ей те или иные бонусы в работе. После долгих сомнений девочка выбрала Басту.

«Я считаю, что он мне по душе. Просто он мне нравится очень. Он такой крутой прям», — объяснила свой выбор наставника Семетанникова.


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Топ комментариев

ager

сказочные цифры сказочного президента

physx

Когда же это вранье прекратится в нашей стране😒

47343

Пранк в лифте показал мнение простого населения к президенту

ponhik78

Зато вполне официально контракты на поставку этих двигателей. Ну и продление "бронирования" мест на Союзах...

senik

Вот и пусть там живут Папа с папой и мама с мамой. И детей им не надо, пусть вырождаются.