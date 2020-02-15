Узаконен новый вид охоты для россиян

Госдума приняла в окончательном чтении закон о вольерной охоте, теперь животных будут разводить в просторных вольерах в полувольных условиях, а охота будет вестись по путевкам. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

На таких животных не должны распространяться лимит и квоты добычи, а также сезонные ограничения. Перечень объектов охотничьей инфраструктуры определит правительство, а требования к земельному участку — Министерство природных ресурсов.

Минимальная площадь таких угодий должна составлять 50 гектаров, граждане не смогут находиться на таких огороженных лесных участках без соответствующего разрешения. Реализация закона должна увеличить количество диких животных.

Владельцам охотничьих хозяйств фактически дается инструментарий сохранять животных, выращивать их, отпускать в природу, развивать охоту на этих территориях, чтобы экономически поддерживать разведение. Однако при нарушениях у охотхозяйства отзовут лицензию.