Зеленский пожелал провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму, украинский лидер сообщил об этом на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась пресс-службой президента Украины.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму», — сказал Зеленский.

Политик признал, что подобный шаг невозможен без политических условий, а также уточнил, что для начала Киеву придется «закончить войну». Ближайшие выборы на Украине состоятся осенью этого года.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева есть план действий, который позволит провести выборы в Донбассе в октябре этого года в соответствии с украинскими законами.