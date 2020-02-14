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Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турцию

Источник:
РИА Новости
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Фото: Pavel Kazachkov from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Российские власти уверены, что Турция примет все меры для обеспечения безопасности сотрудников посольства и россиян, находящихся в стране заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях. Он заявил, что ему угрожают.

«Мы не сомневаемся, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников, всех до одного сотрудников российских компаний, российских загранучреждений, которые расположены в Турции, в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двухсторонних отношений», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России рассказал, что продолжаются очень тесные контакты на разных уровнях — на уровне президентов, военных ведомств на фоне весьма напряженной ситуации вокруг Идлиба.

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В последнюю неделю Турция активно стягивает к границе с Идлибом вооружение и бронетехнику. В понедельник стало известно о гибели пяти турецких военных в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийской армии. В ответ турецкие силы обстреляли 115 целей армии Сирии и «нейтрализовали 101 сирийского военного».

Президент Турции Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Тема: Сирийский конфликт
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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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