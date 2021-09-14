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Путин принял Асада в Кремле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Сирии Башаром Асадом и обсудил с ним политическую обстановку на Ближнем Востоке и борьбу с международным терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале встречи Путин отметил, что очень рад приветствовать Асада в Москве, поздравил его с прошедшим 11 сентября днем рождения и «с очень хорошим результатом президентских выборов». Они прошли 26 мая. За Асада на них проголосовало более 95% избирателей.

«Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни», — отметил Путин.

Российский лидер напомнил, что совместными усилиями двух стран удалось освободить от террористов основную территорию Сирии (в настоящее время законное правительство контролирует более 90% территории), в освобожденные районы активно возвращаются беженцы, люди восстанавливают свои жилища.

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По словам Путина, Асад многое делает и для налаживания диалога со своими политическими оппонентами. Вместе с тем российский лидер назвал проблемой присутствие на отдельных территориях Сирии иностранных вооруженных сил без решения ООН и без санкций Асада.

В свою очередь, Асад отметил, что «политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились». «У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов», — пояснил сирийский президент.

Тема: Сирийский конфликт
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Топ комментариев

olegdark229

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Egorka72

Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.

Drronum

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RS1981

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