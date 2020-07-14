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Российско-турецкий военный патруль подорвали в Сирии

Источник:
РИА Новости
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Фото: VOA

Террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля в районе сирийского населенного пункта Эриха, сообщил Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике.

Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа. «Патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники», — сказали РИА Новости в ЦПВС.

«Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну», — уточнили в Центре примирения враждующих сторон.

Всех раненых оперативно эвакуировали. Российских военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медпомощь.

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осенью прошлого года провели шестичасовые переговоры, по итогам которых подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Их цель — содействовать отводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование. Во время патрулирования военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях «Тигр» и «Тайфун».

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