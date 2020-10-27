Пять лет войны: как Россия спасла режим Асада в Сирии

Пять лет исполнилось с начала операции Вооруженных сил России в Сирии. Президент Башар Асад вспомнил, как благодаря героизму российских военных удалось переломить ситуацию в борьбе с террористами. Он рассказал также о преступлениях США и том, кто реально стоит за спиной боевиков.

«Спустя пять лет сотрудничества сирийской и российской армий в жестокой войне я думаю, что героизм становится коллективным актом. Это не что-то индивидуальное, это не только несколько конкретных случаев героизма, о которых вы помните», — сказал Асад в интервью РИА Новости.

Он вспомнил о российских летчиках, ежедневно совершающих боевые вылеты и рискующих своими жизнями. Несколько самолетов ВКС России были сбиты террористами. «Если говорить о других офицерах, то они до сих пор поддерживают сирийскую армию не в тылу, а на передовой, а некоторые из них погибли как мученики», — подчеркнул сирийский лидер.

«Так что однажды я расскажу своим внукам не только о героизме, но и об общих ценностях наших армий, которые сделали нас братьями в ходе войны. Благородные ценности, верность своему делу, защита мирного населения, защита невинных», — пообещал президент.

Поворотные точки

По словам Асада, в этой войне было несколько поворотных точек. Первая случилась в 2013 году, когда сирийские войска начали освобождать от боевиков «Ан-Нусры» (организация запрещена в России) страну. Но в 2014 году при американской поддержке неожиданно появились отряды ИГИЛ (организация запрещена в России) отвлекли армию на себя, а затем захватили важные части Сирии. Это был второй переломный момент, но уже в пользу террористов.

Кардинально изменил обстановку приход в Сирию россиян в 2015 году. И российские военные вместе с сирийскими правительственными войсками сумели переломить ситуацию в свою пользу.

Важнейшим моментом стало освобождение Алеппо — северной столицы Сирии в 2016 году. Оно стало началом масштабного наступления, которое продолжилось позднее в Дамаске, а затем в других районах на востоке и юге страны. «Это и есть поворотные моменты. Если сложить их вместе, то все они являются стратегически важными, все из них изменили ход этой войны», — отметил сирийский лидер.

Покровители террористов

Асад прямо обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма. Сирийский лидер уверен, что поведение Анкары опасно. Во-первых, потому что оно — отражение линии «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России), а это экстремистская, террористическая группировка.

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Во-вторых, по мнению главы Сирии, Эрдоган начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь турецкое общественное мнение от его действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с террористами. Во-вторых, все знают, что боевики продавали сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, пояснил Асад.

И «международное сообщество» смотрит на это сквозь пальцы. «Большинство этого международного сообщества — соучастники Турции по поддержке терроризма. Так что они знают, что делает Турция, им нравится, что она делает, Турция — инструмент этих стран по внедрению в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей», — заявил сирийский лидер.

Роль Америки

Асад прокомментировал недавнее признание президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома заявил, что собирался отдать приказ о ликвидации сирийского лидера, но от этого его якобы отговорил министр обороны Джеймс Мэттис. «Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира», — уверен Асад.

«И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего. Они оккупировали нашу землю, они поддерживают террористов», — сказал президент Сирии. «Ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления», — добавил он.

Поэтому до окончания войны в Сирии еще далеко. «Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время», — сказал Асад

«Можно было бы рассчитывать на международное право, но его не существует: нет институтов, которые обеспечивали бы применение этого права на практике. Так что нам в Сирии приходится полагаться на себя и помощь друзей», — заключил сирийский лидер.