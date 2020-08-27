НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Кремль отреагировал на конфликт военных России и США в Сирии

Источник:
ТАСС
358 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, конфликт между военными России и США в Сирии обсудили начальники генеральных штабов двух стран.

Ранее США обвинили российскую сторону в нарушении протокола деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик, где «российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж американской машины», сообщил представитель Белого дома Джона Эллиота.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в ответ на вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.

Об этом сообщила и американская сторона. В среду состоялся телефонный разговор руководителя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марка Милли с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, говорится в заявлении официального представителя КНШ Диди Халфхилл. Она отметила, что генералы в соответствии с предыдущей практикой согласились не разглашать конкретные детали разговора.

Тема: Сирийский конфликт
Российско-турецкий военный патруль подорвали в Сирии
Танк Т-14 «Армата» прошел боевую обкатку в Сирии
Россия и Турция нашли выход из кризиса в Сирии
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
смотреть все
Политика #Мир #Конфликты #Армия #Военная политика
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США в Сирии
•
Российскую вакцину от COVID захотели 27 стран
•
ЦБ предупредил о массовой утечке данных карт VISA
•
Новый пистолет-пулемет «Калашникова» показали на видео
Подробности
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вакцину «Вектора» от коронавируса зарегистрируют в октябре
Сибирь 27.08.2020 10:26
Массовые мероприятия разрешили в Забайкалье
Сибирь 27.08.2020 10:04
Школьницу отправили в психдиспансер из-за группы «ВКонтакте»
Сибирь 26.08.2020 17:23
Нового опасного паразита нашли в России
Сибирь 26.08.2020 17:02
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
6684
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
6087
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4494
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
3795
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США в Сирии
•
Российскую вакцину от COVID захотели 27 стран
•
ЦБ предупредил о массовой утечке данных карт VISA
•
Новый пистолет-пулемет «Калашникова» показали на видео
Подробности
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
50
Тихановская объявила «мирную революцию»
49
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
43
Жириновский оценил шансы Лукашенко сохранить власть
41
Лукашенко с сыном взяли автоматы для защиты от протестующих
41
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter