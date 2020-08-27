Кремль отреагировал на конфликт военных России и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, конфликт между военными России и США в Сирии обсудили начальники генеральных штабов двух стран.

Ранее США обвинили российскую сторону в нарушении протокола деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик, где «российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж американской машины», сообщил представитель Белого дома Джона Эллиота.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в ответ на вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.

Об этом сообщила и американская сторона. В среду состоялся телефонный разговор руководителя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марка Милли с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, говорится в заявлении официального представителя КНШ Диди Халфхилл. Она отметила, что генералы в соответствии с предыдущей практикой согласились не разглашать конкретные детали разговора.