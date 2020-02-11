Сбербанк продадут государству по рыночной стоимости

Центробанк выйдет из капитала Сбербанка, продав контрольный пакет акций правительству по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), соответствующий документ разработан Минфином и Банком России.
«Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», — уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в
законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона «Об
акционерных обществах», касающиеся направления обязательного предложения
миноритарным акционерам о выкупе акций.
Предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи.
Силуанов отметил, что Минфин и Банк России солидарны в вопросах поддержки стратегии банка. «Мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам», — подчеркнул министр.
Сейчас Центробанк владеет 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. При продаже акций по рыночной цене средства из Фонда национального благосостояния фактически вернутся государству — регулятор зафиксирует прибыль, которая будет переведена в бюджет.