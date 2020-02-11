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Сбербанк продадут государству по рыночной стоимости

Источник:
Интерфакс
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Фото: © World Economic Forum

Центробанк выйдет из капитала Сбербанка, продав контрольный пакет акций правительству по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), соответствующий документ разработан Минфином и Банком России.

«Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», — уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона «Об акционерных обществах», касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций.

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Предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи.

Силуанов отметил, что Минфин и Банк России солидарны в вопросах поддержки стратегии банка. «Мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам», — подчеркнул министр.

Сейчас Центробанк владеет 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. При продаже акций по рыночной цене средства из Фонда национального благосостояния фактически вернутся государству — регулятор зафиксирует прибыль, которая будет переведена в бюджет.

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