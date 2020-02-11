Сбербанк продадут государству по рыночной стоимости

Центробанк выйдет из капитала Сбербанка, продав контрольный пакет акций правительству по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), соответствующий документ разработан Минфином и Банком России.

«Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», — уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона «Об акционерных обществах», касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Греф пригрозил уходом из Сбербанка

Предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи.

Силуанов отметил, что Минфин и Банк России солидарны в вопросах поддержки стратегии банка. «Мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам», — подчеркнул министр.

Сейчас Центробанк владеет 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. При продаже акций по рыночной цене средства из Фонда национального благосостояния фактически вернутся государству — регулятор зафиксирует прибыль, которая будет переведена в бюджет.