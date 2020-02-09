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Пассажирский Boeing сел на брюхо в Усинске. ВИДЕО

Источник:
ТАСС
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Фото: © ГУ МЧС по Республике Коми
Пассажирский самолет Boeing, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми, у него сложились шасси и он сел на брюхо, сообщают экстренные службы региона.

«При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Полет и посадка самолета шли в штатном режиме, но при приземлении у него сложились стойки шасси. Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа. «По одной из версий, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Самолет передней частью выкатился за пределы полосы», — сказал собеседник агентства.

Пассажир самолета запечатлел на видео момент приземления. На кадрах видно, как при ударе лайнера о землю с полок падают вещи.

В МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке самолета с 94 людьми на борту. Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Росавиации рассказали, что жесткая посадка произошла из-за проблем с шасси, степень повреждения воздушного судна уточняется. Как сообщили в аэропорту Усинска, самолет следовал из Внуково. «Самолет авиакомпании Utair сейчас находится в переделах взлетно-посадочной полосы. Аэропорт работает в штатном режиме», — уточнили там.

Аэропорт временно закрыли. «В результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт», — сообщается на официальном правительственном портале Республике Коми.

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