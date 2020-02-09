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Спевшая гимн в трусах жена футболиста взбесила украинцев

Источник:
РИА Новости
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Фото: © irina_moroziuk; instagram.com/irina_moroziuk

Украинский сегмент интернета возмутился поведением жены футболиста сборной Украины Николая Морозюка Ирины после публикации в Сети видео, где она поет украинский гимн в синей водолазке и желтых трусах.

Юрист Юрий Юрченко заявил, что подобный поступок девушки можно трактовать как надругательство над государственным символом, за что ей может грозить до трех лет тюрьмы.

«Очевидное — невероятное. Мир сошел с ума. Как это развидеть?» — написала одна из пользователей в Twitter. «Це зрада (Это предательство)», — отметил пользователь «ВКонтакте».

«Главное, жовто-блакiтний колер соблюден!» — написали в Twitter. «Стыдно за когда-то нормальную страну», — заявили в комментариях.

«А они там все в желтых трусах ходят? Это проявление патриотизма?» — поинтересовались пользователи. «Что должно быть в голове, чтобы так исполнить гимн страны?» — возмутились в комментариях.

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Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

Lenivec

Каждую секунду в мире рождается 3 ребенка .

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?