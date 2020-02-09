Спевшая гимн в трусах жена футболиста взбесила украинцев

Украинский сегмент интернета возмутился поведением жены футболиста сборной Украины Николая Морозюка Ирины после публикации в Сети видео, где она поет украинский гимн в синей водолазке и желтых трусах.

Юрист Юрий Юрченко заявил, что подобный поступок девушки можно трактовать как надругательство над государственным символом, за что ей может грозить до трех лет тюрьмы.

«Очевидное — невероятное. Мир сошел с ума. Как это развидеть?» — написала одна из пользователей в Twitter. «Це зрада (Это предательство)», — отметил пользователь «ВКонтакте».

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«Главное, жовто-блакiтний колер соблюден!» — написали в Twitter. «Стыдно за когда-то нормальную страну», — заявили в комментариях.

«А они там все в желтых трусах ходят? Это проявление патриотизма?» — поинтересовались пользователи. «Что должно быть в голове, чтобы так исполнить гимн страны?» — возмутились в комментариях.