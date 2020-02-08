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Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft выпустила «самое последнее» обновление операционной системы Windows 7, несмотря на окончание официальной поддержки.

Патч исправляет ошибку с исчезновением обоев рабочего стола после установки «последнего» обновления системы, которое вышло накануне окончания официального срока поддержки. Проблемы возникали у части пользователей после установки патча KB4534310.

Обновление с номером KB4539602 можно установить, вручную проверив наличие обновлений через панель управления Windows. Оно предназначено для пострадавших пользователей Windows 7 SP1 и Server 2008 R2 SP1.

Поддержка Windows 7 завершилась 15 января 2020 года. С этой даты обновления доступны только за платную подписку. При этом операционная система продолжит получать обновления встроенного антивируса.

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