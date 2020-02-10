Шоу «Док-Ток» с Собчак и Гордоном стартует на Первом

Премьера программы «Док-Ток» состоится на Первом канале 10 февраля в 22.30, ведущими нового проекта станут Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут обсуждать в студии истории, получившие в обществе широкий резонанс.

Суть программы в том, что Собчак и Гордон по очереди будут вести шоу, а в каждом новом выпуске ведущие будут обсуждать разные истории, вызвавшие бурную реакцию общественности. Например, ранее СМИ сообщали, что первый выпуск будет посвящен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за драку в 2018 году. Также известно, что Собчак приезжала в Бурятию для съемок фильма про зверское убийство двух девушек полицейскими, но официального подтверждения, что эта история войдет в проект, пока нет.

Ранее канал RTVI высказался по поводы шоу Первого канала. «На самом же деле Первый не был первым: премьера программы Doc Talk («Док Ток») состоялась 9 сентября 2019 года. И не на Первом канале, а на RTVI. И не с Собчак и Гордоном, а с Никитой Тихоновым-Рау и Ольгой Арлаускас», — говорилось в сообщении канала. В Doc Talk обсуждаются проблемы детей-сирот, инклюзивное образование в России, волонтерское движение и другие темы. Представители RTVI саркастично отметили, что у Первого канала на повестке шоу очень важные темы.