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Шоу «Док-Ток» с Собчак и Гордоном стартует на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © xenia_sobchak https://www.instagram.com/xenia_sobchak

Премьера программы «Док-Ток» состоится на Первом канале 10 февраля в 22.30, ведущими нового проекта станут Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут обсуждать в студии истории, получившие в обществе широкий резонанс.

Суть программы в том, что Собчак и Гордон по очереди будут вести шоу, а в каждом новом выпуске ведущие будут обсуждать разные истории, вызвавшие бурную реакцию общественности. Например, ранее СМИ сообщали, что первый выпуск будет посвящен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за драку в 2018 году. Также известно, что Собчак приезжала в Бурятию для съемок фильма про зверское убийство двух девушек полицейскими, но официального подтверждения, что эта история войдет в проект, пока нет.

Ранее канал RTVI высказался по поводы шоу Первого канала. «На самом же деле Первый не был первым: премьера программы Doc Talk («Док Ток») состоялась 9 сентября 2019 года. И не на Первом канале, а на RTVI. И не с Собчак и Гордоном, а с Никитой Тихоновым-Рау и Ольгой Арлаускас», — говорилось в сообщении канала. В Doc Talk обсуждаются проблемы детей-сирот, инклюзивное образование в России, волонтерское движение и другие темы. Представители RTVI саркастично отметили, что у Первого канала на повестке шоу очень важные темы.

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Archangel3339

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saxat

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Siberian white mushroom

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Elef75

Ещё, когда студентом был, была информация, что, какие бы семена не выводили, через несколько поколений,...