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Компания США показала уничтожение российского комплекса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Американская компания Bell Helicopter опубликовала видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает российские системы ПВО.

Видео размещено на официальном Youtube-канале компании. На обнародованных кадрах вертолет выпускает барражирующие боеприпасы и спускается ниже, после чего при помощи телевизионной системы наведения машина направляет средства поражения.

Американские ракеты поражают колонну военной техники, в которой идут системы противовоздушной обороны, очень напоминающие зенитные российские комплексы С-400 «Триумф».

В результате удара уничтожаются две пусковые установки и радиолокационная станция. С-400 считаются одной из самых популярных на мировом рынке вооружения системой ПВО. В частности, комплексами интересуются Китай, Индия, Турция.

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