Игры Electronic Arts резко подорожали

Издательство Electronic Arts резко подняло цены на свои игры в онлайн-магазине Steam. В среднем их стоимость выросла в два-три раза, свидетельствуют данные платформы Steam Database.

В среднем игры Electronic Arts теперь стоят 999 рублей, тогда как ранее их стоимость составляла около 300-400 рублей. Стоимость видеоигр издательства выросла во всех странах одновременно, причина резкого повышения не называются.

Ранее Electronic Arts и Valve заключили соглашение, согласно которому все новые игры издательства будут одновременно выходить в Steam и Origin. Первым таким проектом стал Star Wars Jedi: Fallen Order.

При этом весной 2020 года Electronic Arts планирует запустить в Steam собственную подписку, по которой пользователи получат доступ к библиотеке игр издательства. Возможно, по подписке стоимость игр будет ниже.