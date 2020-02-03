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Росстат перечислил регионы с самой большой убылью населения

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Саратовская (19,0 тысячи человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская области (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи) и Волгоградская область (15,8 тысячи) стали лидерами по убыли населения России, такие данные представил Росстат.

По предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тысяч человек), Сибирском (54,2 тысяч) и Дальневосточном (21,3 тысяч).

«Сравнивать регионы по абсолютным показателям смертности и рождаемости некорректно. В крупных регионах и число родившихся, и умерших будет больше, чем в регионах с малой численностью населения. Поэтому для правильного понимания демографической динамики надо смотреть не абсолютные, а относительные показатели», — сказал «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

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Наиболее полным индикатором качества жизни в регионе является средняя ожидаемая продолжительность жизни. По данным за 2018 год, чемпионами России по средней ожидаемой продолжительности жизни являлись: Республика Ингушетия (82,41 года), Дагестан (78,69), Москва (77,84), Кабардино-Балкарская республика (76,28), Карачаево-Черкесская республика (76,09), Санкт-Петербург (75,93).

Хуже всего по показателю средней продолжительности жизни дела в 2018 году обстояли в следующих регионах: Амурская область (69,11), Забайкальский край (68,99), Еврейская автономная область (68,6), Республика Тыва (66,47), Чукотский автономный округ (63,58).

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