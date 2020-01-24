«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?

Материнский капитал с 2020 года будут выдавать и на первого ребенка. Эта инициатива президента вызвала горячие споры в Сети — одни опасаются всплеска рождаемости в асоциалных слоях, другие говорят о «бизнесе на детях». Но демографы утверждают — для России материальная поддержка семьи необходима, иначе страна никогда не выберется из демографической ямы.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию выплачивать материнский капитал не только на второго и последующих детей, но и при рождении первенца — в размере 466 тысяч рублей, за второго малыша семья получит еще 616 тысяч.

Подобные меры призваны решить усугубляющуюся проблему убыли российского населения. Демографы считают, что естественная убыль при текущем положении вещей не компенсируется даже мигрантами. Для полного воспроизводства населения коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 (в среднем на женщину). Сейчас в России этот показатель равен 1,5.

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«Начиная с 1990-х годов прошлого века в России имеет место сознательное ограничение рождаемости, которое коснулось и мужчин, и женщин. Демографическая яма, как последствие этих лет, негативно отражается на рождаемости. Демографические процессы только недавно стали изменяться в лучшую сторону, но говорить о коренном переломе еще рано», — прокомментировала Sibnet.ru профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

По мнению главы государства, острейшей проблемой динамики демографических процессов в России является низкий уровень дохода граждан. Данные Росстата подтверждают — с января по сентябрь 2019 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла с 13 до 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. И около 70-80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми.

«Начнут рожать ради миллиона»

В ответ на инициативу прозвучала масса самых разных мнений со стороны политиков, ученых, общественников и медийных личностей. Неоднозначную реакцию вызвало заявление «звезды» передачи «Дом 2» Алены Водонаевой.

«Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона…», — высказалась она в Istagram.

Фото: © скриншот страницы Алены Водонаевой в Instagram

Одни подписчики возмутились формулировками Водонаевой, другие поддержали телеведущую. На резонансное заявление отреагировал даже спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложив наказать «хамку».

Не понял протеста по теме маткапитала и президент России, выразив удивление в ходе беседы с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге. «Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — сказал глава страны.

«Низкая» точка демографии

Пока политики и звезды спорят о морали и возможном мошенничестве и «бизнесе на детях», специалисты в области демографии подчеркивают важность решения о маткапитале на первого ребенка: опыт по подобным выплатам на второго малыша дал положительные результаты по повышению рождаемости.

«Одним из достаточно действенных инструментов поддержки, как показал опыт последних 10 лет, являются целевые выплаты материнского капитала и пособий на второго и последующих детей. В этом контексте рассматривается необходимость выплачивать материнский капитал на первенца, что должно стимулировать деторождение и смягчать материальные трудности, возникающие в семье с появлением и первого ребенка», — считает Храпылина.

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Еще более важно продолжить и в дальнейшем программу материнского капитала и объявить об этом жителям России заранее, считает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

«Сдвиг основных выплат на выплаты по первому ребенку может привести к изменению календаря рождений и снизить средний возраст матери как первого, так и последующих детей», — прокомментировал он сообщил Sibnet.ru.

Россия находится в «низкой» точке демографического цикла, в которой сокращается абсолютное число рождений, и в такой ситуации любые дополнительные меры, стимулирующие семьи обзаводиться карапузами, помогут сгладить предстоящее сокращение населения, дополнил он.

А опасения отдельных представителей общества о том, что малообеспеченные семьи начнут повально рожать ради получения денег, не соответствуют действительности.

«Роль малообеспеченных семей, которые за счет материнского капитала и выплат на детей будут заинтересованы в рождении и формировании многодетных семей, излишне преувеличена. Так ставить вопрос, вообще, сродни пропаганды дискриминации по признаку имущественного положения, что в цивилизованном, гуманном обществе недопустимо, в том числе в России запрещено законодательством», — резюмировала Храпылина.

На что можно тратить маткапитал?

Деньги на первенцев молодые мамы могут получить уже в марте или апреле, сообщила член думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Использовать материнский капитал можно будет точно также, как и раньше:

На покупку квартиры и улучшение жилищных условий (купить новую квартиру или построить дом);

На первоначальный взнос по ипотечному кредиту;

Оплатить образование ребенка в вузе;

Обеспечить накопительную пенсию матери;

Приобрести технику и оборудование для детей-инвалидов;

Семьи, чей доход не превышает прожиточный минимум, могут получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала.

Как и раньше, нельзя будет законным способом обналичить выплату, купить на нее автомобиль, сделать ремонт в квартире или доме.