Хиддлстон показал тренировку перед съемками сериала о Локи

Британский актер Том Хиддлстон в своем Instagram показал тренировку перед съемками сериала о Локи – одного из персонажей основанной на супергеройских комиксах киновселенной Marvel.

«Подготовка проходит очень успешно», – подписал актер видео. Сюжет проекта пока не разглашался. Поклонники предполагают, что он развернется после показанного в финальных «Мстителях» момента, когда Локи из прошлого схватил Тессеракт и исчез в портале.

Зарубежные СМИ со ссылкой на своих инсайдеров ранее сообщали, что действие сериала будет происходить в разные эпохи цивилизаций человечества. Зрители мечтают увидеть, как Бог хитрости и обмана влиял на те или иные повороты в истории человечества.

Сообщалось, что сериал покажут весной 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. Он использует Тессеракт, чтобы вернуться в основную временную линию киновселенной и прихватит с собой Мьёльнир.

Не было информации, как ему удастся поднять молот, но известно, что это уже происходило – в вырезанной сцене второго «Тора». Также ходили слухи о том, что Локи вернется в четвертом сольнике про Бога грома. Именно возвращение молота Локи якобы поможет Джейн, бывшей возлюбленной Тора, стать богиней грома. Ранее эта новость вызвала шквал возмущения среди поклонников.