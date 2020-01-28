Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны, заявив, что польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — приводит РИА Новости заявление Зеленского. По его словам, Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

Говоря об освобождении советскими войсками лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим), президент избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.

В последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с нацистской Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями.

В частности, МИД страны заявил, что Красная Армия освободила Польшу от нацистов, но не принесла ей свободу, а лидер правящей партии Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб, понесенный страной в годы войны. Российские дипломаты в ответ на требования Варшавы напомнили о 600 тысячах погибших за освобождение Польши советских солдатах.

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Ранее президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений заявил о том, что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Он добавил, что «ключевые средства массовой информации не распространяют объективные сведения» о соответствующих исторических событиях. По мнению президента, речь идет о «целенаправленной работе».

Двадцать седьмого января отмечается международный день памяти жертв холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим), который был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.