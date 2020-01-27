США начали «финальную битву» за Сирию

Финальная битва между формированиями Сирийской свободной армии и правительственными силами началась в Сирии. Повстанцев поддерживают США и Турция, тогда как президента Башара Асада — Иран и Россия, отмечают американские эксперты.

Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться, пишет американское издание The Daily Beast. США, Турция и другие западные страны приложат все усилия, чтобы не допустить продвижения сирийского режима.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание, в ходе которого заявил, что продолжающиеся с июля 2018 года попытки Анкары найти компромиссное решение с Россией по ситуации в Идлибе зашли в тупик.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега в начале января ввели режим прекращения огня в Идлибе, чтобы найти выход при помощи исключительно мирных методов. Однако сейчас правительственная сирийская армия возобновила военную операцию.