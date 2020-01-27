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Китайский коронавирус ускорился

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае, а также число умерших от него выросли за сутки в 1,5 раза, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР в понедельник.

Число умерших достигло 80 человек, а заболевших — 2744 человек, цитирует РИА Новости данные ведомства. Ранее сообщалось о 1975 заболевших в Китае, среди которых 56 человек скончались.

По данным властей, 461 пациент находится в тяжелом состоянии, 51 заболевший выписан из больниц, общее число предполагаемых случае заболевания достигло 5794. Согласно статистике, восемь случаев заражения зафиксировано в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване.

По данным газеты Global Times, в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, от заболевания умерли 76 человек, общее число заболевших там выросло до 1423 человек.

За все время предыдущей крупной вспышки коронавируса MERS-CoV (с 2012 года), по статистике ВОЗ, заразились 2494 человека, из них 858 человек скончались. Во время вспышки коронавируса SARS (2002-2003) за полгода заразились 8439 человека, из них скончались 812.


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Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...

WSG0600-164-164

Не кого либо с улицы а строго отобрал по кошельку, каждый миллиардер, как и он сам.