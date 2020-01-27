Китайский коронавирус ускорился

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае, а также число умерших от него выросли за сутки в 1,5 раза, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР в понедельник.

Число умерших достигло 80 человек, а заболевших — 2744 человек, цитирует РИА Новости данные ведомства. Ранее сообщалось о 1975 заболевших в Китае, среди которых 56 человек скончались.

По данным властей, 461 пациент находится в тяжелом состоянии, 51 заболевший выписан из больниц, общее число предполагаемых случае заболевания достигло 5794. Согласно статистике, восемь случаев заражения зафиксировано в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване.

По данным газеты Global Times, в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, от заболевания умерли 76 человек, общее число заболевших там выросло до 1423 человек.

За все время предыдущей крупной вспышки коронавируса MERS-CoV (с 2012 года), по статистике ВОЗ, заразились 2494 человека, из них 858 человек скончались. Во время вспышки коронавируса SARS (2002-2003) за полгода заразились 8439 человека, из них скончались 812.